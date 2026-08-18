استهداف سفينتين بمقذوفات قرب المخا وفي مضيق هرمز

وأشارت الهيئة إلى إصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية أمس الاثنين، موضحة أن السفينة، التي كانت خالية من الطاقم وقت وقوع الحادث، تعرضت "لأضرار تكلفة إصلاحها أعلى من قيمة التأمين".كما قالت اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مغادرة ، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن أحد أفراد الطاقم.وجاء في البلاغ أن باقي أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من العُماني، كما أكدت الهيئة عدم الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء الواقعة، فيما تواصل السلطات التحقيق.من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية قولها إن السفينة هي ناقلة البضائع السائبة "مينوان ديجنيتي"، التي ترفع علم ليبيريا، وإنه تم استهدافها بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق. وأوضحت المصادر أن السفينة خسرت كبير مهندسيها.ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز متضررة بشدة؛ إذ ما زال عدد السفن العابرة في خانة الآحاد مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت تبحر يوميا عبر المضيق قبل الحرب بين وإيران.