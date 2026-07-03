فرنسا تفكك شبكة لتهريب مئات المهاجرين السوريين وتعتقل متزعمها

وبحسب الادعاء العام، فإن التحقيقات التي بدأت أواخر عام 2025 كشفت أن الشبكة كانت تنقل المهاجرين من مروراً بتركيا وفنزويلا والبرازيل وصولاً إلى الفرنسية، قبل انتقالهم إلى ، فيما يُقدّر عدد الذين مروا عبرها بين 400 و600 مهاجر خلال الفترة من 2021 إلى 2025.وأوضحت السلطات أن المشتبه به كان يدير شركة سياحية تعرض تسهيلات للهجرة مقابل مبالغ تتراوح بين 800 وألف دولار، وعُثر على مواد ترويجية للشركة عبر تطبيق " ". ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول المقبل بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين ضمن عصابة منظمة.