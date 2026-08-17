مبعوث أمريكي: الاتصالات مع إيران أصبحت أكثر كثافة

وقال كوشنر وفق قناة " نيوز"، "أعتقد أن الاتصالات بين الجانب الأمريكي ومختلف أجهزة الحكومة الإيرانية أكثر كثافة منها في أي وقت مضى، لقد أجرينا حوارا مثمرا للغاية".وأقر المبعوث الأمريكي بانعدام الثقة بين الجانبين، لكنه أكد أن تتواصل بنشاط مع .وأضاف كوشنر: "رغم التواصل المكثف، لم نتوصل بعد إلى تفاهم ثنائي".وأفادت مصادر إقليمية مطلعة وفق موقع "أكسيوس" في وقت سابق، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر.كما أفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين الباكستانيين يقدّمون قراءات أكثر تفاؤلا مما تستحقه المناقشات الجارية، وتسعى إسلام آباد من وراء ذلك إلى خلق انطباع بوجود زخم حقيقي، آملةً في كسر الجمود القائم، لكن المصادر تؤكد أن الواقع على الأرض لم يتغير.