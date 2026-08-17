ثلاثة قتلى بتحطم مروحية في اليونان

وبحسب السلطات أسفرت الحادثة المأساوية عن مقتل ثلاثة أشخاص.وقالت إن المروحية تحطمت مما تسبب في اندلاع حريق في منطقة ثولوس في سيفنوس، وأضافت أنه تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص من الموقع.ولم تتضح على الفور هوية من كانوا على متن الطائرة ولا سبب الحادث.