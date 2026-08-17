هجوم سيبراني يستهدف شبكات حكومية في برلين

وأوضحت وكالة ، نقلا عن سلطات العاصمة، أن الاختراق استهدف إدارة المعنية بالتنمية الحضرية والبناء والإسكان، إلى جانب إدارة شؤون التنقل والنقل وحماية البيئة والمناخ.وأوضحت الوكالة أن السلطات المتخصصة سارعت إلى فصل الإدارتين عن الشبكة الحكومية لمنع امتداد الأضرار إلى قطاعات أخرى.وأشارت إلى أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات، ومكتب التحقيقات الجنائية، ومكتب في يشاركون في التحقيق في الاختراق السيبراني، كما شُكّلت خلية أزمة لإدارة الموقف.ولم يتضح حتى الآن وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن تسريب بيانات حكومية.