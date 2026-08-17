ترامب: إيران في ورطة كبيرة ومضيق هرمز مفتوح

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن في ورطة كبيرة، فيما أشار الى أن مفتوح.​

وقال في كلمة له، "نتعامل مع بطريقة جيدة كما نتعامل مع أي جهة أخرى"، مضيفا "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا".

ولفت الى أن " تريد التوصل إلى اتفاق ونحن هناك لسبب واحد هو منعهم من امتلاك سلاح نووي"، مردفا "تطوير إيران لسلاح نووي سيستغرق وقتا طويلا بعد الضربات التي نفذناها الصيف الماضي على منشآتها النووية".

وشدد ترامب على أن "إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي أرى أنه ضروري"، كاشفا "نسيطر على من خلال الحصار البحري وأحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا".

وتابع "إيران في ورطة كبيرة وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل"، مشددا بالقول "مضيق هرمز مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا وأسعار النفط تواصل الانخفاض".