روسيا تعلن تدمير 316 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

وقالت الوزارة في بيان: "في 17 أغسطس بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 316 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأضاف البيان أن تدمير المسيرات تم "فوق مقاطعات، موسكو، ، بيلغورود، بريانسك، كورسك، ، أوريول، روستوف، إضافة إلى جمهورية ومياه ".