"إشارة حمراء" تطيح بإسرائيلي في اليونان

وقالت الشرطة في بيان إن إسرائيل طلبت القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن 25 شهرا بتهم سرقة.وأضافت أنه مطلوب أيضا على ذمة تحقيق في إسرائيل "لتورطه في محاولة قتل عبر هجوم بالقنابل استهدف شخصا آخر".وأشارت وثائق قضائية إلى أن الشرطة اليونانية تلقت تنبيها من الشرطة الدولية (الإنتربول) نيابة عن إسرائيل في الخامس من أغسطس يفيد بإصدار "إشعار أحمر" ضد المتهم. وجاء في الإشعار أنه يسافر بجواز سفر مزور.واكتشفت الشرطة أنه وصل إلى اليونان في 20 يوليو مستخدما وثيقة مزورة. وقالت إنه ألقي القبض عليه أمام مطعم في كنيس يهودي بوسط أثينا في السادس من أغسطس.