صفارات الإنذار تدوي في هضبة الجولان

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في هضبة الجولان المحتل.

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "صفارات الإنذار دوت في بلدات بالجولان السوري المحتل للتحذير من إطلاق للصواريخ والمسيرات".

وأثار الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان، قبل أيام، مخاوف إقليمية ودولية من أن يكون "شرارة" لاشتعال الحرب على نطاق واسع، وأسفر الهجوم عن سقوط 12 قتيلا، وأوقع عددا من المصابين.