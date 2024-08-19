دماء فلسطينية على قميص كريستيانو رونالدو.. ما القصة؟

وفي أعقاب القصف المتواصل على دير البلح، ظهر طفل فلسطيني يدعى كريم وهو يرتدي قميص رونالدو في النصر، والذي كان غارقا بالدماء التي سالت منه بعدما أصابته بعض شظايا القصف.وظهر الطفل محمولا من قبل أحد الأشخاص وهو يهرول به إلى داخل المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الأولية له ومعالجة جراحه التي تسيل منها الدماء.وتعيش مناطق قطاع غزة تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردا على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها بعض الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.ويحظى كريستيانو رونالدو بشعبية كبيرة في شتى أنحاء العالم، وسبق له أن قام بالتبرع لفلسطين في أكثر من مناسبة، لعل أشهرها عام 2012 عندما تبرع بقيمة جائزة الحذاء الذهبي التي حصل عليها لصالح أطفالها.واستغنى رونالدو حينها عن 1.5 مليون يورو قيمة الجائزة لصالح أطفال فلسطين، حيث قامت مؤسسة نادي ريال مدريد الإسباني الذي كان يلعب له حينها ببيعها وتخصيص قيمتها لبناء المدارس في غزة، وفقا لتقارير.