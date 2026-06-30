فنزويلا.. إنقاذ 6400 شخص من تحت أنقاض مبان دمرها الزلزالين

وأضاف : "تم إنقاذ ما مجموعه 6461 شخصا منذ اليوم الذي وقع فيه الزلزالان".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للسلطات، تمكن ما يقرب من 13400 إلى 13500 شخص من الخروج من تحت الأنقاض بمفردهم أو بمساعدة الأقارب والجيران في الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال.ويوم أمس الاثنين، قال ، إن عدد ضحايا الزلزال بات أكثر 1719 قتيلا، وأشار رودريغيز إلى أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 5000 شخص.وضرب فنزويلا مساء يوم 24 حزيران الحالي، وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.