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حراسة مشددة.. ماذا في كواليس جنازة السيد الخامنئي؟
دوليات
2026-07-02 | 07:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
236 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تستعد
طهران
لدفن المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده، وسط تعبئة واسعة لقوات الباسيج والحرس الثوري، وإجراءات أمنية مشددة تسبق مراسم تقول السلطات الإيرانية إنها ستكون "تاريخية".
كيف حفظ الجثمان؟
وأثار التأخير الطويل في الدفن تساؤلات بشأن كيفية حفظ الجثمان، في ظل ما يقوله محللون عن أن التقاليد تدعو عادة إلى الدفن السريع ولا تفضّل التحنيط الكيميائي.
وقال خبير مكافحة الإرهاب
محمد عمر
إن الآلية المرجحة هي "الحفظ بالتبريد لا التحنيط"، مضيفا أن
الفقه
الشيعي يتيح تأخير الدفن والحفظ بالتبريد في حالات استثنائية، وأن الحصول على استثناء ديني لمرشد أعلى "لن يكون أمرا صعبا".
وبحسب عمر، فإن المشارح الجنائية في
إيران
تحتفظ أحيانًا بالجثامين لأشهر، ما يجعل حفظ الجثمان بالتجميد لأربعة أشهر "أمرا غير مستغرب" ضمن ما تسميه السلطات "المعايير الدينية والقانونية".
وكان
خامنئي
قد استشهد في 28 فبراير خلال ضربة أميركية استهدفت مجمعه في
طهران
، في عملية أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، بعد أن حكم البلاد لمدة 36 عاما.
ويرى عمر أن طبيعة الضربة قد تكون حالت دون عرض الجثمان، قائلًا إن الضربة كانت من نوع يستهدف التحصينات، وإن جثامين آخرين قتلوا معه عُثر عليها بعد أسابيع وتم التعرف عليها عبر فحوص الحمض النووي.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، تستعد السلطات الإيرانية لعملية أمنية ضخمة لتأمين الجنازة.
محطات مراسم التشييع
تُقام مراسم التشييع والدفن في مواقع عدة ذات دلالات رمزية في مختلف أنحاء إيران، من مقر السلطة في طهران مرورا بالمدن المقدّسة لدى
الشيعة
قم وكربلاء والنجف في
العراق
، وصولا إلى مشهد، تحمل كل محطة رمزية خاصة.
واختيرت محطات التشييع لتجمع بين البعدين السياسي والديني، إذ تبدأ في طهران، مركز مؤسسات الدولة، مرورًا بقم، مركز الحوزات الشيعية، ثم
كربلاء
والنجف، أبرز المدينتين المقدستين لدى الشيعة في العراق، قبل أن تنتهي في مشهد.
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