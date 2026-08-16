باكستان تسمح بعبور مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى أفغانستان

وقال المنسق في منشور على "إكس"، إن عبور القافلة "أصبح دعما حيويا للعائلات التي هي بحاجة إلى المساعدة على خلفية استمرار إغلاق الحدود وتفاقم الأزمة الإنسانية".وأعرب يحيى عن الامتنان للحكومة على إقامة الممر الإنساني، مؤكدا وصول المساعدات إلى الأماكن المحددة.ورحب وزير الخارجية الباكستاني دار بعملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ، معبرا عن "سروره لمساعدة البعثة الإنسانية للأمم المتحدة وضمان الدعم لسكان أفغانستان".يذكر أن باكستان أغلقت المعابر على الحدود مع أفغانستان منذ أكتوبر 2025 بعد سلسلة اشتباكات مسلحة على الحدود، مما أسفر عن توقف نقل الحمولات من وإلى أفغانستان، وتسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بنزوح عشرات الآلاف من الأفغان من المناطق الحدودية.