ترامب يعلق على "اتفاق مكة" ويقرر تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية

اعتبر الرئيس الأمريكي ، أن اتفاق للدفاع المشترك يعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط، معربا عن سعادته بالاتفاق، فيما قرر تقليص العسكرية مع .

وقال في كلمة له، "سعيد جدا برؤية وتركيا وباكستان وقد وقعت أخيرا على اتفاقية للدفاع المشترك".

وأضاف "اتفاق مكة للدفاع المشترك يعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط"، مردفا "الاتفاق بين السعودية وباكستان وتركيا خطوة أولى جريئة وكبيرة ومهمة".

ولفت ترامب الى أن "اتفاق مكة للدفاع المشترك يظهر كيف تتمكن الدول من الدفاع عن نفسها".

ووقعت السعودية وباكستان وتركيا، في (7 آب 2026)، في مكة المكرمة "اتفاقية للدفاع المشترك"، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك للدول الثلاث في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك.

الى ذلك، قال ترامب، "أصدرت تعليماتي لوزير الدفاع بتقليص حجم العسكرية المشتركة مع بشكل كبير"، مضيفا "سألت رئيس الجنوبية عما إذا كانوا يرغبون بالانضمام إلينا في جهود نزع سلاح النووي فكان ردهم لا".