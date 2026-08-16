تحطم طائرة أثناء عرض جوي في بريطانيا

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الحادث وقع عصر الأحد في مطار "ستوو ماريز" التابع لمتحف عسكري.وأضافت أن أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى في .ولم تكن هناك إصابات بين زوار العرض الجوي. وتم إغلاق الموقع وإنهاء العرض على إثر الحادث.وأكدت هيئة التحقيقات في الحوادث الجوية أنها قد فتحت تحقيقا في أسباب تحطم الطائرة، وستعلن عن النتائج الأولى الأسبوع المقبل.