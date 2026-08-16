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روسيا تعلن إسقاط 72 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
دوليات
2026-08-16 | 16:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
50 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت
موسكو
".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وكذلك جمهورية
القرم
وفوق مياه
بحر آزوف
والبحر الأسود.
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