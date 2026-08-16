روسيا تعلن إسقاط 72 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وكذلك جمهورية وفوق مياه والبحر الأسود.