نائبة جمهورية سابقة تكشف: واشنطن تناقش استخدام أسلحة نووية ضد إيران

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت : "إنهم يناقشون استخدام أسلحة نووية ضد في اجتماعات استراتيجية.. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. هذا حقيقي. أنا لا أتوقع أو أتكهن، بل أعرف. وهذا شر محض".وأضافت: "كانت آخر مرة استُخدم فيها سلاح نووي في 6 و9 أغسطس عام 1945، ضد مدينتين في ، وناغازاكي، ما أدى إلى مقتل 110 آلاف شخص فورا، وتبخر أشخاص في مركز الانفجار، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 214 ألفا بحلول نهاية العام نتيجة الحروق والإصابات الشديدة".وتابعت: "لكن المعاناة الشديدة استمرت بالنسبة إلى الشعب الياباني بسبب مرض الإشعاع، والارتفاع الهائل في معدلات الإصابة بالسرطان، والعيوب الخلقية التي انتقلت عبر الأجيال. ناهيك عن تدمير جميع مقومات اقتصادهم".واستطردت تايلور : "كانت المعاناة هائلة إلى درجة أن البشرية جمعاء تعهدت قائلة: لن يتكرر ذلك أبدا".وأكملت النائبة السابقة منشورها بالقول: "أُبلغ وإدارته من قبل أجهزة استخباراتنا بأن إيران بعيدة كل البعد عن صنع سلاح نووي، ثم قالت العبارة نفسها التي تكررها منذ عقود: "إيران على بعد أسابيع فقط".. لذلك قصفناها على أي حال، وقتلنا قادتها وأطفالا أبرياء صغارا في مدرسة، ومنذ ذلك الحين أصبحت إيران تسيطر على وتعاقب المنطقة على دورها في ذلك".وأردفت: "الآن حكومتنا هي التي تناقش فعليا خفض العتبة النووية من أجل استخدام أسلحة نووية ضد إيران، رغم أن ترامب (الرئيس ترامب) يزعم أنه انتصر في الحرب نحو 40 مرة، ويقول إن تسيطر على مضيق هرمز".وتابعت: "وعد ترامب بعدم خوض مزيد من الحروب الخارجية، لكنه قد يكون في الواقع الشخص الذي يتسبب في نووية ستجر على الأرجح العالم بأسره إلى صراع كبير، وكساد اقتصادي، ومعاناة إنسانية جماعية لم نشهد مثيلا لها في حياتنا، وربما في تاريخ البشرية بأكمله".