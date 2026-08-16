طهران تدعو للخروج من "دوامة تكرار" الحرب والسلام

وجاءت تصريحات قاليباف، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث شدد على ضرورة أن تصل إلى نقطة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تقديرات دقيقة، بدلا من التقلب بين حالة الحرب والسلام التي تكررها التطورات.ويأتي ذلك في سياق مواقفه السابقة التي أكد فيها أن لا ترحب بالحرب، لكنها مستعدة دائمًا للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.وتُعدّ تصريحات قاليباف جزءا من إيراني أوسع يسعى إلى ترسيخ فكرة أن إيران قادرة على تجاوز الأزمات الإقليمية عبر حسابات استراتيجية دقيقة، وليس عبر الانجرار وراء التصعيد أو التراجع غير المحسوب.وسبق أن صرح رئيس بأن "عصر التفاهمات الأحادية الجانب انتهى"، مؤكدا أن على الطرف الآخر الالتزام بتعهداته أو دفع ثمن عدم الالتزام بها.