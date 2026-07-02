"توانا جمال": قصة العراقي الذي حوّل "البصل والجبن" إلى معبر آمن للمهاجرين

ينحدر توانا جمال من مدينة في إقليم ، وكان يُلقب في مخيمات المهاجرين بفرنسا بـ"باشا"، نظراً لمكانته في شبكات التهريب. وفي عام 2016، قضت محكمة فرنسية بسجنه لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بجني أرباح طائلة وصلت إلى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بواقع 4,500 جنيه عن كل مهاجر قام بتهريبه عبر القنال الإنجليزي.كشفت التحقيقات أن جمال، الذي كان يدير عملياته انطلاقاً من مخيم "غراند سانت" قرب دنكيرك منذ عام 2012، كان يتبع أساليب خادعة للتمويه، إذ كان يستخدم شاحنات محملة بالبصل والجبن لإخفاء المهاجرين، وذلك لإرباك أجهزة كشف ثاني أكسيد الكربون المستخدمة في الموانئ. وبحسب الادعاء الفرنسي، كان جمال مسؤولاً عن تهريب ما يقارب 80 شاحنة محملة بالمهاجرين شهرياً.رغم أنه كان من المفترض ترحيله إلى عقب انقضاء فترة عقوبته، إلا أنه نجح في الوصول إلى ، حيث يقيم حالياً في قرية "بلايبي" بمقاطعة ليسترشير. وقد رصده الصحفيون وهو يعمل في متجر ويقود سيارة دون رخصة قيادة، متحدياً السلطات بقوله في مكالمة مسجلة: "نحن نعرف الجميع في هذه المدينة، وهذه المدينة لنا.. الشرطة لن توقفنا".وعند مواجهته من قبل صحفيي " "، أنكر جمال تورطه السابق في التهريب وادعى أنه يقيم في بريطانيا منذ عام 2009، بينما أظهرت الوثائق إدانته السابقة في ، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول كيفية تمكنه من تقديم طلب لجوء رغم وجود سوابق جنائية خطيرة تستوجب الرفض الإلزامي وفق القانون البريطاني.جاء الكشف عن وجود جمال بالتزامن مع تحقيق آخر أدى لاعتقال المهرب "كاردو جاف"، الذي يُعتقد أنه ينحدر من نفس مدينته (رانية). ويأتي هذا في وقت أشار فيه تقرير لمركز "تشاتام هاوس" عام 2024 إلى أن العراق يعد بيئة نشطة لشبكات تهريب البشر.من جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن جميع طالبي يخضعون لفحوصات أمنية إلزامية للتحقق من هوياتهم وسجلاتهم الجنائية، دون التعليق على حالة جمال تحديداً.يبقى هذا الملف مفتوحاً، وسط ضغوط أمنية وقانونية متزايدة في للكشف عن الثغرات التي سمحت لـ"عرّاب تهريب البشر" بالاستقرار داخل المملكة المتحدة.لقراءة التقرير الاصلي: