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ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على "الناتو" دون فائدة

دوليات

2026-07-02 | 09:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على &quot;الناتو&quot; دون فائدة
54 شوهد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فجوة هائلة في الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت على الحلف 999 مليار دولار منذ 2014.

وقد نشر ترامب، عبر "تروث سوشيال" أرقاماً تفصيلية للإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الناتو، موضحاً أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بفارق كبير، حيث بلغ إنفاقها 999 مليار دولار، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ90.5 مليار دولار، تليها فرنسا بـ66.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ48.8 مليار دولار، وبولندا بـ44.3 مليار دولار.
وأضاف ترامب أن الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، تنفق مبالغ أقل بكثير من هذه الأرقام، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2025، في إشارة إلى استمرار تفاوت الأعباء المالية داخل الحلف.
ويأتي هذا التصريح بعد أن ذر سفير واشنطن لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر، من أن إدارة ترامب ستتبنى استراتيجية جديدة لإقناع شركائها عبر الأطلسي، تقوم على "مكافأة" الحكومات التي تزيد إنفاقها الدفاعي ومعاقبة تلك التي تخصص موارد أقل لهذا الغرض.
وفي تصريح آخر، حذر ويتاكر من عدم بذل بعض الدول الأوروبية ما يكفي للوفاء بتعهداتها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي وذلك قبل قمة أنقرة مع ترامب.
تجدر الإشارة إلى أنه وتحت ضغط من ترامب، وافق قادة الناتو في اجتماع عقد العام الماضي في لاهاي، على زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
هذا، وتأتي قمة الناتو في تركيا بعد أن هاجم ترامب الحلفاء الأوروبيين بسبب رد فعلهم على حربه في إيران.
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