ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على "الناتو" دون فائدة

وقد نشر ، عبر "تروث سوشيال" أرقاماً تفصيلية للإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في ، موضحاً أن تتصدر القائمة بفارق كبير، حيث بلغ إنفاقها 999 مليار دولار، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ90.5 مليار دولار، تليها بـ66.5 مليار دولار، ثم بـ48.8 مليار دولار، وبولندا بـ44.3 مليار دولار.وأضاف ترامب أن الدول الأخرى، بما في ذلك ، تنفق مبالغ أقل بكثير من هذه الأرقام، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2025، في إشارة إلى استمرار تفاوت الأعباء المالية داخل الحلف.ويأتي هذا التصريح بعد أن ذر سفير لدى ، من أن ستتبنى استراتيجية جديدة لإقناع شركائها عبر الأطلسي، تقوم على "مكافأة" الحكومات التي تزيد إنفاقها الدفاعي ومعاقبة تلك التي تخصص موارد أقل لهذا الغرض.وفي تصريح آخر، حذر ويتاكر من عدم بذل بعض ما يكفي للوفاء بتعهداتها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي وذلك قبل قمة مع ترامب.تجدر الإشارة إلى أنه وتحت ضغط من ترامب، وافق قادة الناتو في اجتماع عقد العام الماضي في لاهاي، على زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.هذا، وتأتي قمة الناتو في بعد أن هاجم ترامب الحلفاء الأوروبيين بسبب رد فعلهم على حربه في .