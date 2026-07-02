سقوط قتلى وجرحى في انفجار مجهول استهدف مقهى وسط دمشق

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دوّى صوت انفجار قوي هزّ أرجاء المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في المقهى والمباني المجاورة له. وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المشافي القريبة، فيما طوقت المنطقة وبدأت تحقيقاتها لمعرفة طبيعة الانفجار والجهات المسؤولة عنه.وتشهد المنطقة المحيطة بموقع الانفجار استنفاراً أمنياً مكثفاً، وسط أنباء عن فرض طوق أمني لمنع اقتراب المدنيين، في وقت لم تعلن فيه أي جهة رسمية أو تنظيمية مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة.هذا وتستمر عمليات البحث ورفع الأنقاض في مكان الحادث، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة شدة الانفجار.