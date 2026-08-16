اسبانيا تسجل 15 حالة عنف جنسي في سبتة

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشرطة أن "فتيات ونساء تعرضن للعنف والاغتصاب وسط حالة وانعدام الأمن التي في سبتة عقب التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين"، مؤكدة تسجيل 15 حالة من هذا النوع، واعتقال شخصين على خلفية هذه الجرائم".وذكرت صحيفة "إل " الإسبانية أن آخر حادثة عنف مسجلة وقعت مساء الجمعة، عندما حاول ثلاثة أشخاص الاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.وكانت صحيفة "كونفيدنسيال" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن ممثلية الحكومة الإسبانية في سبتة ومصادر في الشرطة، بأن السلطات الإسبانية تحقق في ست حالات يُشتبه في أنها اعتداءات جنسية استهدفت مهاجرين في سبتة.وفي نهاية تموز الماضي، شهدت سبتة موجة واسعة من الهجرة غير النظامية. وقال الإسباني غراندي-مارلاسكا إن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا البلاد من ، فيما أفادت سلطات سبتة الثلاثاء الماضي بأن نحو 10 آلاف مهاجر لا يزالون في المدينة.ويوم أمس السبت، أحبطت السلطات المغربية محاولة عبور جماعي لمئات المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول إفريقية، انطلاقا من مدينة الفنيدق نحو سبتة.وتخضع مدينتا سبتة ومليلية، إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط "أراضي مغربية محتلة".