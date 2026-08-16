تحذيرات من صيف لا ينتهي في بريطانيا

توقعات طويلة المدىوذكرت للأرصاد الجوية، في توقعات طويلة المدى أصدرتها اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستشتعل مجددًا مع دخول فصل الخريف.وتشير التوقعات الممتدة من 30 آب إلى 13 أيلول، إلى وجود احتمال لتطور موجات حر أو فترات حرارة مرتفعة متأخرة في الموسم، خصوصًا في المناطق الجنوبية، مع ترجيح أن يكون الطقس الأكثر جفافًا واستقرارًا في اتجاه الجنوب والشرق، بالتوازي مع اعتدال درجات الحرارة نحو معدلاتها الطبيعية.راحة مؤقتةفي المقابل، سيحظى البريطانيون بفترة راحة مؤقتة هذا الأسبوع مع توقع انخفاض درجات الحرارة، إذ رجّحت هيئة الأرصاد أن تكون الأيام من 20 إلى 29 اب الجاري متقلبة مع تعرض أجزاء واسعة لزخات مطر أو أمطار.ومن المتوقع أن يسود ضغط مرتفع- هواء يبعد الغيوم- في الشمال والغرب، فيما يسود نظام ضغط منخفض مسبب للأمطار في الجنوب.وسيجلب الضغط المنخفض القادم من رياحًا وأمطارًا، رغم تأكيد الخبراء أن درجات الحرارة ستبقى أعلى من المعدل الطبيعي، مع انخفاض احتمال حدوث موجة حر واسعة النطاق أو استثنائية مقارنة بالأسابيع الأخيرة.صيف قاسٍوتعرضت المملكة المتحدة هذا العام لدرجات حرارة قياسية وصيف قاسٍ أدى إلى جفاف واسع النطاق وارتفاع في أعداد الوفيات.وعقب تسجيل أحرّ يوم في العام حتى الآن خلال موجة الحر الخامسة بدرجة حرارة بلغت 38.1 درجة مئوية، أصدرت الحكومة تحذيرًا طارئًا يوم الجمعة ضد استخدام الشوايات التي تستخدم لمرة واحدة؛ خشية التسبب باندلاع حرائق الغابات.حرائق الغاباتويشتعل نحو 14 حريقًا في غابات جنوب ، مع تحذير المسؤولين من استمرار خطر النيران حتى وقت متأخر من الأسبوع المقبل.وأصبح خطر حرائق الغابات كبيرًا لدرجة دفعت خبراء للحديث، عبر صحيفة "ميترو"، عن مواجهة المملكة المتحدة لما يُعرف بـ "موجة النار".