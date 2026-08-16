ثماني دول تدين رفض إسرائيل خارطة طريق غزة

وشدد الوزراء، في بيان صادر عن اليوم، على أن الموقف الإسرائيلي يُشكل رفضا صريحا لإقامة ، وتهديدا مباشرا لجهود تحقيق سلام عادل ودائم، محملين مسؤولية عرقلة المبادرات الجماعية لإنهاء الحرب في وبقية الأراضي المحتلة.وأكد البيان أن خارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجا لوساطة مكثفة قادتها مصر، قطر، ، والولايات المتحدة، وتنص على حصر السلاح، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل السلطة إلى لجنة وطنية لإدارة غزة وإعادة إعمارها.وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور على الأرض أو تعطيل لجهود إنهاء الحرب، ودعوا إلى استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للالتزامات المتفق عليها.وجدد الوزراء التأكيد على أن السلام العادل لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها الشرقية، وفق حدود 1967 وقرارات ، محذرين من أن أي إنكار لهذا الحق يُقوض أمن واستقرار المنطقة بأسرها.ودعا البيان مجلس السلام، بدعم أمريكي، إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية خطة السلام ومنع أي عرقلة لتنفيذها، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وإطلاق عملية تعافٍ شاملة.