القيادة المركزية الأمريكية تعلن اسقاط أكثر من 200 طائرة إيرانية مسيرة

وقال قائد القيادة أدميرال في تصريح تابعته ، ان "قواتنا اسقطت خلال أشهر أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تهدد الملاحة الدولية والقوات الأميركية".وأضاف "نفذنا مئات الضربات الحاسمة ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني وأغرق البحرية الإيرانية بدقة تكتيكية استثنائية"، مشيرا الى ان "المدمرات خاضت ما يمكن وصفه بأشد قتال بحري شهدته البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية".