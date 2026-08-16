قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة جنوبي لبنان

وقالت ، "قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بيت ياحون وأطراف بلدة حداثا في قضاء جنوبي ".

وكانت مصادر محلية لبنانية أفادت، فجر اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد.