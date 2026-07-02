مراسم وداع الخامنئي: طهران تتأهب لاستقبال قادة وممثلي 100 دولة

وأوضح بقائي في حديث للتلفزيون الإيراني، أن مراسم أداء التحية والوداع ستبدأ صباح الجمعة عند الساعة الثامنة، بمشاركة شخصيات رسمية وحشود شعبية، وتستمر حتى نحو الساعة الثانية عشرة ظهرًا.وأضاف أن الفترة المسائية، اعتبارًا من الساعة الواحدة والنصف، ستخصص لاستقبال كبار المسؤولين الأجانب والشخصيات السياسية المشاركة في المراسم.وأشار إلى أن تتوقع استقبال وفود من نحو 100 دولة، تضم رؤساء دول وحكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثين خاصين، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والوفود الشعبية.وفي سياق متصل، وجّه الرئيس الإيراني الأسبق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، رسالة مقتضبة بمناسبة مراسم تشييع ، وذلك بعد أشهر من الغياب عن الظهور الإعلامي.وقال أحمدي نجاد في رسالته: "بمناسبة مراسم التشييع، أتقدم مرة أخرى بخالص التعازي في استشهاد قائد الراحل إلى قيادة الثورة والشعب الإيراني العزيز".وأعرب عن تمنياته بأن يمنّ الله على الشعب الإيراني بالعزة والازدهار، واختتم رسالته بتوقيعه واصفًا نفسه بـ"الخادم الصغير للشعب الإيراني".