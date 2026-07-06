ترامب: سحقنا القدرات العسكرية لإيران ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي

وذكر ، أن " لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي، مؤكداً أن “سحقتها عسكرياً”، وأن هو الأقوى في العالم.وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن أداء بلاده في الملف الإيراني يأتي “بنتائج مماثلة لما تحقق في فنزويلا”، معتبراً أن لا تحظى بتغطية إعلامية كافية رغم ما وصفها بـ”الإنجازات العسكرية”.