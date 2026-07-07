وسائل إعلام: موكب الرئيس الفرنسي غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "موكب الرئيس الفرنسي غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة".فيما اشارت الى ان "الانفجارات تسببت بتسجيل إصابات والحاق اضرار مادية".