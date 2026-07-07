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وسائل إعلام: موكب الرئيس الفرنسي غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة
دوليات
2026-07-07 | 03:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، ان موكب الرئيس الفرنسي غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة.
وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته
السومرية نيوز
، ان "موكب الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون
غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة".
فيما اشارت الى ان "الانفجارات تسببت بتسجيل إصابات والحاق اضرار مادية".
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