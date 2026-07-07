بزشكيان يتوجه إلى النجف لاستقبال جثمان السيد الخامنئي

وقالت المصادر إن بزشكيان سيتواجد في ضمن مراسم الاستقبال الرسمية للجثمان، عقب انتهاء مراسم التشييع في ، وقبل انتقال الموكب إلى المحطات المقررة في .وتشهد استعدادات أمنية وخدمية مكثفة لتأمين مراسم الاستقبال، مع انتشار القوات الأمنية وتهيئة الخطط الخاصة بتنظيم حركة الوفود والمشاركين.ومن المقرر أن تتضمن المراسم استقبالاً رسمياً بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية، فيما تستمر الاستعدادات لتنظيم مراسم التشييع في النجف وكربلاء يوم غد وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.