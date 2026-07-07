‏ترامب يصل إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو



ـ دولي



وصل الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، الى للمشاركة في قمة .





وذكرت وسائل إعلام تركية، ان طائرة الرئيس الأمريكي وصلت الى انقرة للمشاركة في قمة .

وذكرت وسائل إعلام تركية، ان طائرة الرئيس الأمريكي وصلت الى انقرة للمشاركة في قمة .