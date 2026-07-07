تضرر ناقلة نفط ترفع العلم السعودي في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط ترفع العلم السعودي لأضرار في قرب السواحل العُمانية.

وذكرت المصادر أن انفجاراً وقع على متن الناقلة العملاقة "وديان"، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.



وبحسب بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك"، فإن آخر إشارة لموقع الناقلة سُجلت في مياه بتاريخ 3 تموز الجاري، قبل وقوع الحادث.