ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي.. وندرس بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

وقال ، في تصريحات له، إن قرار بيع مقاتلات "إف-35" إلى "سيُتخذ"، مشيراً إلى أن العلاقات بين وأنقرة "أفضل"، وأنه "لا توجد لديه أي مخاوف" بشأن حصول تركيا على هذه الطائرات.وأضاف أن تركيا "لم تنخرط في الحرب مع بفضله"، مؤكداً أنها لا ترغب في رؤية إيران تمتلك سلاحاً نووياً، كما أشار إلى أن "ليست بحاجة إلى " بسبب امتلاكها كميات كبيرة من النفط.وفي الشأن الإقليمي، أوضح ترامب أن العلاقات مع الرئيس السوري "جيدة جداً" بفضل الرئيس التركي ، لافتاً إلى أن واشنطن تتحمل التزاماً بصيانة محركات الطائرات الأمريكية التي اشترتها تركيا.كما قال ترامب إنه "أوقف ثماني حروب"، معرباً عن اعتقاده بأنه سينهي "الحرب التاسعة"، ومبدياً أمله في التوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا قريباً.وأشار أيضاً إلى أنه "خاب أمله كثيراً في "، مبيناً أنه حضر القمة الحالية للناتو لأنها انعقدت في تركيا "تقديراً للرئيس ".