الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات بدمشق

وقال بيان صدر عن القصر وتابعته ، ان "الرئيس لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري احمد الشرع في قصر الشعب بدمشق".وشهدت العاصمة السورية دمشق قبل قليل انفجار عبوتين ناسفتين قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي ، الا ان وسائل إعلامية اكدت ان ماكرون غادر مقر اقامته قبل ربع ساعة من انفجار العبوتين.