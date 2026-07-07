‏ماكرون من دمشق: سوريا تواجه تحديات كبيرة وهدفنا بناء ثقة جديدة

وقال الرئيس الفرنسي خلال تصريحاته إن نقف إلى جانب الشعب السوري ومصالحه ولن نتخلى عنه، مشيرا الى ان كانت أول من رفع العقوبات عن وهناك خطط أخرى لمواصلة العمل مع دمشق".وتابع، ان "لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين، لافتا الى ان "نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا".