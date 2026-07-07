تفاصيل جديدة عن انفجار دمشق وحصيلة رسمية للضحايا

وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) في خبر تابعته ، ان "انفجارا دمشق أسفرا عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة".فيما ذكر بيان لوزارة ان "الانفجار وقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي"، مشيرا الى انه "لم يشكّل أي تهديد مباشر".