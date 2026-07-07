سوريا.. انفجاران قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "طبيعة الانفجارات التي سمعت في العاصمة السورية دمشق، ناتجة عن انفجارين قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق".ويجري الرئيس الفرنسي زيارة رسمية الى العاصمة السورية دمشق، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضافت ان "طبيعة الانفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة".