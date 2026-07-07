الرئيس الإيراني يصل مطار النجف

وذكر مراسل ، أن الرئيس الإيراني وصل إلى الأشرف.وفي وقت سابق، وصل رئيس الى ، وذلك لحضور مراسم استقبال جثمان المرشد الإيراني السابق، السيد علي الخامنئي.