مليارات الدولارات.. لبنان يعلن الكلفة الأولية للحرب

وقال مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ، إن الاجتماع بحث سبل تسريع عودة النازحين إلى القرى والبلدات الجنوبية، وتأمين الخدمات الأساسية والإيواء، إلى جانب دعم البلديات والتحضير لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.وأضاف أن الجلسة تناولت أيضاً الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في الجنوب، واستكمال أعمال فتح الطرق وإزالة الأنقاض، فيما وجّه الوزراء المعنيين بتكثيف الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة الأهالي وتعزيز التنسيق بين الوزارات.