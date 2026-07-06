الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق

وذكر المصدر أن الزيارة تأتي في إطار بحث ملفات اقتصادية وسياسية، لافتاً إلى أن سيحثّ على لعب دور في تهدئة التوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون سيجري محادثات تتناول التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.