روسيا تحدد موعد إعادة خبرائها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية

وقال للمؤسسة، ليخاتشوف، إن الوضع في محطة بوشهر "هادئ حالياً"، مشيراً إلى أنه إذا استمر على هذا النحو فسيبدأ إعادة عدد الخبراء إلى مستواه الطبيعي خلال منتصف الشهر.وأضاف ليخاتشوف أن المؤسسة اتفقت مع الجهات الأمنية على والإجراءات الخاصة بعودة المتخصصين الروس إلى المحطة.