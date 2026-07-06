نتنياهو يدعو ترامب لعدم بيع أسلحة متقدمة لتركيا

وناشد نتنياهو وفق التقرير، الرئيس عدم بيع منصات وأسلحة متقدمة لقواتها الجوية، بحسب صحيفة تايمز أوف نقلا عن القناة 12 التليفزيونية.ومن المتوقع أن يناقش ترامب وأردوغان رغبة تركيا في الانضمام مرة أخرى إلى برنامج في قمة (ناتو) هذا الأسبوع في .ووفقا لمسؤول أميركي كبير، قد يطلب ترامب من تخفيف حدة لهجته ضد إسرائيل.وأثار اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن غضب تركيا. ووجه الرئيس التركي الاتهام مجددا إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية في إشارة إلى وفيات الفلسطينيين في .وتدهورت العلاقات بين الجانبين بشدة منذ نشوب حرب غزة. وقارن أردوغان بين الإسرائيلي وأدولف هتلر.