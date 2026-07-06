روسيا تعلن تدمير 116 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعاتها

وقالت الوزارة، في بيان: "في 6 يوليو بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 116 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو، ، تولا، تفير، بيلغورود، بريانسك، كورسك، ، لينينغراد، ، وإقليم كراسنودار وجمهورية وجمهورية باشكورتوستان، إضافة إلى مياه والبحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني بالمسيرات على المواقع المدنية والطاقة البلاد وإسقاط 613 مسيرة من أصل 625، وتوجيه ضربة صاروخية مركّزة لكييف وضواحيها ردا على الهجوم.