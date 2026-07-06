انهيار كامل للشبكة الكهربائية في كوبا

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "انهيارا كاملا أصاب شبكة الكهرباء في كوبا"، مبينا ان "السلطات تتعامل مع الوضع وقررت فتح تحقيق".فيما اكدت الحكومية "توقف كامل للنظام الوطني للطاقة الكهربائية"، لافتا الى "اننا نجري تحقيقا في الأسباب".