مسؤول روسي: سنواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

وردا على سؤال عما إذا كانت ستوقف اتصالاتها مع بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في حال شعرت بتغيير في الموقف الأمريكي، قال ريابكوف: "نحن لا ننهي أو نقلص أي شيء، ونواصل اتصالاتنا في جميع الأحوال".وأضاف ريابكوف أن القنوات الدبلوماسية بين البلدين تظل مفتوحة ونشطة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي يتواصلان كما أن وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي على تواصل مستمر "سواء كتابيا أو شفهيا"، كما أكد أن الحوار على المستوى العملي مستمر بشكل يومي.وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي بأن إنهاء النزاع في أوكرانيا بات أقرب مما يبدو، قال ريابكوف إنه لا يرغب في التعليق مباشرة على هذا التقييم، مكتفيا بالقول: "إذا كانت مستعدة للعمل بناء على الموافقة التي قدمها الجانب الروسي على المقترحات الأمريكية في أنكوريج، فمن المرجح أن يكون ذلك صحيحا".وكان قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي كانت "جيدة جدا"، معتبرا أن السلام في أوكرانيا بات أقرب بكثير مما يعتقده كثيرون.ويوم السبت الماضي، اعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي استمرت أكثر من ساعة بمبادرة من واشنطن بالتزامن مع الذكرى الـ250 استقلال .