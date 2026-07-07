استهداف ناقلة نفط قطرية قبالة عمان رغم مرافقة البحرية الأمريكية لها

وكان البحرية البريطاني قد أعلن في بيان نشره عبر منصة "إكس" تلقيه بلاغا عن الحادث الذي وقع على بُعد 8 أميال ليماه العُمانية.وأوضح أن الناقلة، التي كانت تتجه جنوبا، تعرّضت لإصابة من قذيفة مجهولة على جانبها الأيسر (الميناء)، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.وأكد عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث، مشيراً إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.ووجّه المركز البريطاني تحذيرات للسفن في المنطقة، حيث أوصى بالإبحار بحذر شديد والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.