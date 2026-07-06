إير فرانس تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت

متابعة – واع

أعلنت شركة إير فرانس، اليوم الاثنين، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى .



ونقلت وسائل إعلامية عن الشركة قولها انه "تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى حتى 20 تموز".