ترامب: سننتصر في إيران بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك

– دولي

اكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، ان بلاده ستنتصر في بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك.



وأضاف "سننتصر في إيران بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك".

وقال في تصريح تابعته ، "نقوم بعمل جيد جدا بشأن وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق وسنرى ما سيحدث".وأضاف "سننتصر في إيران بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك".