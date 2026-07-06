وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد زعماء ايران

وقال الإسرائيلي إن أي زعيم إيراني يسعى لتدمير سيلقى نفس المصير الذي لاقاه المرشد السابق، .ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن كاتس القول إن قُتل لأنه خطط وقاد الجهود الإيرانية لتدمير إسرائيل، وأشار إلى أن أي زعيم إيراني آخر سيتبنى في المستقبل خططًا مماثلة سيتم استهدافه أيضًا.وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن ترديد هتافات " لترامب" في جنازة خامنئي يكشف حقيقة النظام الإيراني، مضيفا أن الضربات الإسرائيلية والأميركية أزالت تهديدًا وجوديًا مباشرًا لإسرائيل، وألحقت أضرارا بالغة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية.وقال إن "إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد مستقبلي".