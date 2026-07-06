ترمب: نقترب من إنهاء الحرب في أوكرانيا ونحقق تقدمًا في الملف الإيراني

وفي الملف الإيراني، أوضح ترمب أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في ويفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أمام خيارين: إبرام اتفاق أو مواجهة استكمال ”المهمة” في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب.وأضاف أن حصلت على تنازلات من إيران، وأنها ستلتزم بها، مشيراً إلى ملف اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً ايضاً أن بلاده “تنتصر في الحالتين سواء تم الاتفاق أم لا”.ولفت إلى أن البحرية الأميركية فرضت حصاراً غير مسبوق على إيران، وأن بلاده قادرة على استهداف وتعطيل إمدادات الطاقة والمنشآت الإيرانية الكبرى.